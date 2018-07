Compra foi feita por US$ 180 milhões e a promessa de seguir investindo nos principais jogos da empresa

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O aplicativo Draw Something, baixado 35 milhões de vezes em seis semanas de existência, é agora propriedade da Zynga, produtora de games para o Facebook, como CityVille e Mafia Wars.

O game Farmville, da Zynga, e o app Draw Something. FOTO: Reprodução

Depois de rumores sobre a aquisição marcarem o noticiário de sites de tecnologia nesta semana, a empresa anunciou oficialmente na tarde desta quarta-feira, 21, a compra da OMGPOP, criadora do aplicativo e de outros 35 games.

Peter Kafka, jornalista do blog All Things D, afirma que a Zynga pagará US$ 180 milhões pela OMGPOP. Outros US$ 30 milhões seriam usados na retenção dos funcionários da jovem companhia.

“A Zynga nos ofereceu uma oportunidade de nos concentrarmos no Draw Something — eles sabem do poder do jogo e planejaram junto conosco um modo de dar continuidade ao aplicativo da mesma maneira divertida, irreverente e social que ele tem sido desenvolvido”, diz no comunicado Dan Porter, presidente da OMGPOP.

Para o fundador e presidente da Zynga, Mark Pincus, a OMGPOP criou um jogo que promove uma interação social verdadeira. ”O Draw Something capturou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo”, diz. “Nós estamos honrados por ter a oportunidades de nos tornarmos parceiros (do OMGPOP) e apoiar uma equipe de inventores criativos”.