SÃO PAULO – A empresa de jogos sociais Zynga confirmou a demissão de 520 empregados, o equivalente a 18% de todo seu quadro de funcionários. A medida drástica foi justificada como maneira de reduzir custos em uma empresa que enfrenta problemas financeiros e de reposicionamento, com a concorrência maior de jogos para smartphones e tablets.

Segundo a empresa, o plano também inclui o fechamento de escritórios regionais, como os de Nova York, Los Angeles e Dallas. Com isso, a Zynga espera economizar entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões anualmente. As demissões, que vão ocorrer em todos os níveis, devem ser concluídas até agosto, de acordo com comunicado. Ao todo, a empresa tinha 2.900 funcionários.

A produtora, que fez sucesso entre usuários do Facebook com jogos sociais como Farmville, CityVille e outros, revisou as estimativas de prejuízo para o segundo trimestre de 2013, que deve ser de US$ 28,5 milhões. Antes dos cortes, a perda prevista era de US$ 39 milhões.

Os resultados ruins das receitas com os jogos são um dos motivos para o desempenho ruim da Zynga. Segundo ela, embora a franquia Farmville continue bem, outros jogos não estão conseguindo atingir as receitas esperadas.

O presidente executivo e fundador da Zynga, Mark Pincus, disse em uma carta aos funcionários que a dificuldade para manter o sucesso dos jogos em plataformas móveis (smartphones e tablet) é o principal desafio para o futuro da Zynga.

“Nenhum de nós esperava enfrentar um dia como esse, especialmente quando muito da nossa cultura tem sido sobre crescimento. Mas acho que todos nós sabemos que é necessário seguir em frente”, escreveu Pincus. “A estrategia que nos serviu tão bem para construir e entregar o serviço de game social líder na web agora está sofrendo para liderar com sucesso nos aparelhos móveis e em multiplataformas, em que os games sociais vão ser jogados.”

A Zynga tem sofrido com resultados financeiros ruins desde o ano passado. Altos executivos da empresa deixaram a Zynga ao longo do segundo semestre e, em outubro, a produtora anunciou demissões.

A Zynga teve sucesso enorme com seus jogos para Facebook como CityVille, Farmville eWords with Friends. Em 2011, o faturamento da companhia atingiu US$ 1,1 bilhão. Quando abriu seu capital, no fim de 2011, levantou US$ 1 bilhão de dólares na oferta pública inicial de ações.

Além de ter sido afetada pelo esgotamento de seus jogos perante boa parte do público, a empresa também não soube adaptar seus jogos para as plataformas móveis e perdeu terreno. Suas ações desvalorizaram rapidamente. Quando lançadas, as ações valiam US$ 11. Um ano depois, estavam em US$ 2,11.

Em outubro, a empresa anunciou um corte de 5% da equipe. Um mês depois, fez mudanças no comando da empresa.