Depois da lavagem de roupa suja em público da Zynga e do Facebook, as duas empresas anunciaram trégua durante esta semana: comunicaram o fechamento de um contrato de “compartilhamento do comprometimento com os jogos sociais” de cinco anos.

Em abril, a Zynga, produtora do FarmVille e do Mafia Wars, reclamou da falta de investimento do Facebook para melhorar a infraestrutura para games na rede social. A gota d’água foi anúncio pelo Facebook da criação dos Facebook Credits, uma espécie de “reforma econômica” nos games da rede — os Facebook Credits substituiriam todas as moedas/créditos dos jogos sociais, e 30% dos lucros ficariam com o Facebook. A Zynga então ameaçou deixar a rede social.

O anúncio da parceria foi o fim do período de tensão entre as empresas. Os detalhes do acordo não foram divulgados, mas de acordo com o site Gamasutra, parte dele diz que o Facebook concordou em reinvestir os 30% ganhos em Facebook Credits em infraestrutura para jogos sociais dentro da rede.