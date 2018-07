Empresa de games sociais anuncia novos executivos, pressionada pela concorrência com jogos para celular

SÃO PAULO – Pressionada pela queda intermitente de suas ações, a Zynga nomeou nesta terça-feira, 13, novos executivos para o comando da empresa responsável por games sociais de sucesso no Facebook, como Farmville, CityVille e Zynga Poker.

—-

Entre as mudanças, estão as nomeações de David Ko para o cargo de diretor-executivo de operações; de Barry Cottle para diretor-executivo de receita; e Steven Chiang para presidente de games. Mark Vranesh assume os cargos de diretor-executivo de finanças e de contabilidade.

Empresa enfrenta concorrência de jogos para celular. Na imagem, uma cena de Farmville 2. FOTO: DIVULGAÇÃO

“Essas mudanças vêm em um momento importante”, escreveu o CEO e fundador da Zynga, Mark Pincus, em carta aos funcionários, divulgada à imprensa. “Estamos nos posicionando para o crescimento a longo prazo e estou confiante de que temos um amplo e profundo talento em gerenciamento para seguir nossa missão de conectar o mundo por meio dos games.”

Embora o número de jogadores dos games da Zynga tenha aumentado nos últimos meses, a empresa sofre cada vez mais a concorrência de jogos para celular e de outros tipos de entretenimento. Além disso, ela não tem conseguido fazer com que seus títulos novos atinjam a mesma popularidade de seus jogos mais conhecidos. No início de novembro, a empresa lançou o game CityVille 2, continuação de um de seus games mais jogados. O FarmVille também ganhou uma edição nova em setembro.

No último trimestre, a Zynga teve uma média mensal de 177 milhões de jogadores no mundo (eram 152 milhões no mesmo período do ano passado). Apesar do aumento, apenas três jogos (Zynga Poker, FarmVille e CityVille) representam mais da metade (53%) da receita com jogos da empresa. Suas ações, que foram lançadas em novembro valendo US$ 11, hoje estão em US$ 2,11. Em outubro, a empresa anunciou um corte de 5% da equipe.

Pincus, porém, demonstra otimismo. ”Com o sucesso de alguns de nossos games mais recentes e o ótimo trabalho que está sendo feito para levar nossos jogadores para a plataforma móvel, estamos avançando”, disse na carta aos funcionários. “Nós também temos muito trabalho para fazer, mas tem sido ótimo ver que tantos de vocês tomaram passos adiante para nos colocar em movimento outra vez.”

—-

