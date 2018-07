Divisão responsável pelo jogo Draw Something teria sido fechada como parte da reestruturação da empresa, que demitiu 18% dos funcionários

Parte dos 520 funcionários demitidos da Zynga na segunda-feira, 03, pode ser da OMGPOP, empresa criadora do jogo Draw Something e adquirida pela Zynga no ano passado por US$ 180 milhões.

Na segunda-feira, a empresa anunciou a demissão de 18% dos seus empregados para redução de custos, o que incluía o fechamento dos escritórios em Los Angeles, Dallas e Nova York, este último, sede da OMGPOP.

Embora a Zynga ainda não tenha divulgado informações oficiais sobre o assunto, o Twitter oficial da OMGPOP publicou uma mensagem dizendo que era o último dia de trabalho de muitos na Zynga e agradecendo a todos os seguidores “por seu amor e grandiosidade ao longo dos anos”.

Ali Nicolas, ex-vice presidente de recursos humanos da OMGPOP, também publicou um tweet dizendo que havia sido demitida e que o escritório da OMGPOP estava deixando de existir. Em outro tweet, agradeceu às mensagens de solidariedade recebidas e diz que, apesar da sua expectativa com a Zynga, “a execução idiota a surpreendeu”.

O CEO da empresa, Dan Porter, criador do Draw Something, deixou a Zynga no mês passado alegando que a empresa copiava games de outras.

O jogo Draw Something permite que um usuário desenhe algo que foi sugerido pelo game, enquanto seu amigo precisa descobrir o que foi desenhado no menor tempo possível. O jogo fez grande sucesso, mas perdeu vários usuários ao longo.

