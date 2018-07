O app que só quer que as pessoas desenhem coisas bizarras, foi baixado 30 milhões de vezes e chamou a atenção da Zynga

O Farmville, da Zynga, ao lado do app Draw Something. FOTO: Reprodução

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Com a simples proposta de desenhar qualquer coisa, como o próprio nome diz, o aplicativo Draw Something alcançou cerca de 30 milhões de donwloads nos últimos dias, segundo blogs especializados.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Tamanho sucesso está ocasionando a formação de uma fila de interessados em comprar a empresa que o criou, a OMGPop. O principal deles seria a Zynga, a produtora de CityVille e FarmVille, disseram fontes próximas à negociação ao TechCrunch e ao Business Insider.

Ao que parece, a companhia vê no aplicativo um bom produto a ser explorado ou, no caso contrário, uma ameaça a seu reinado na área de jogos casuais. Lançado em janeiro de 2012 no Facebook, o Draw Something tem 13 milhões de usuários ativos por dia, contra 8,4 milhões do Words With Friends, da Zynga, game que antes assumia a liderança no uso diário na rede social, conforme dados do App Data.

Considerando os US$ 17 milhões que a OMGPop já captou, o TechCrunch avalia que o valor a ser pago pela Zynga possa ficar entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões. As duas companhias não confirmaram a conversa sobre aquisição e venda. Há também rumores de que empresas japonesas como Gree e DeNA também estejam na disputa.

O Business Insider lembra que faz parte do modus operandi da Zynga gastar muito dinheiro adquirindo pequenas empresas de jogos. Mas, quando a compra não é bem sucedida, a Zynga geralmente cria uma cópia, diz o site.

Se ocorrer, a aquisição será a maior já feita pela Zynga. O perfil da companhia é comprar pequenas empresas avaliadas entre US$ 5 milhões e US$ 20 milhões, com exceção da Newtoy (dona do Words With Friends), adquirida por US$ 53,3 milhões, segundo o TechCrunch. O blog observa que ao assumir o Words With Friends o número de usuários ativos do game dobrou em 120 dias.

O Draw Something está disponível na App Store e no Android. No game, o usuário pode desenhar objetos para amigos (de acordo com palavras dadas) e brincar de adivinhar o que outras pessoas desenharam.