Vinte milhões e quinhentos mil dólares é o que a Zynga pagou pela texana Challenge Games, uma startup de social games, de acordo com um documento do governo norte-americano.

A Challenge tinha tido 14,5 milhões de dólares em investimentos da Sequoi Capital, da Globespan Capital e de outros investidores. Ainda assim, é complicado estimar o retorno que obtiveram os investudores, já que pode haver mais dinheiro envolvido na compra.

A Challenge criou jogos como o Ponzi e o Warstorm, baseado no sistema de bens virtuais, em que os jogadores comprar itens no jogo para avançar. Com a compra, ela será transformada na sede da Zynga em Austin.