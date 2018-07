Em reunião com líderes de empresas de tecnologia, Mark Pincus fez o pedido e ganhou um ‘não’

SÃO PAULO – O presidente dos Estados Unidos se reuniu com alguns chefes de empresas de tecnologia para discutir alguns temas importantes de 2013, sendo um deles o do escândalo de espionagem de países, empresas e personalidades ao redor do mundo pela máquina de vigilância estatal, a NSA. O pivô da história, o ex-chefe da agência Edward Snowden, não ficou de fora.

Enquanto no Brasil, a presidente Dilma Roussef ouvia pedidos para conceder asilo político ao americano escondido atualmente na Rússia; Obama teve de ouvir um pedido em especial para perdoar o homem apontado como traidor pelo Estado americano. O mais inusitado é o pedido ter sido feito pelo CEO da Zynga, produtora de games como FarmVille, Draw Something e Mafia Wars.

Segundo a CNN, Mark Pincus pediu diretamente a Obama que perdoasse Snowden, mas recebeu uma negativa. A CNN informa ainda que um pacote de reformas na Agência Nacional de Inteligência (NSA) serão anunciadas em janeiro pelo presidente americano, mas, pelo o que os convidados perceberam do discurso de Obama, as práticas de coleta desvairada de dados não devem parar tão cedo, porém “mais tentativas de melhorar a transparência [da Agência] seriam feitas”.

Além de Pincus, Reed Hastings (Netflix), Dick Costolo (Twitter), Sheryl Sandberg (Facebook), Tim Cook (Apple), Eric Schmidt (Google) e Marissa Mayer (Yahoo!) estiveram presentes.

