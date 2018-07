??? Com IPO, a desenvolvedora de jogos sociais pode chegar a valer entre US$ 15 e 20 bilhões

NOVA YORK – A Zynga, produtora de jogos sociais, se prepara para iniciar os trâmites para sua oferta pública de venda de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 29, afirmou a emissora de televisão CNBC.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo fontes ligadas à companhia que criou o game Farmville, citadas pelo canal de televisão americano, a Zynga apresentaria na quarta-feira a documentação perante a Comissão da Bolsa de Valores dos EUA, com o que buscaria arrecadar entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões.

Tal medida elevaria a avaliação da companhia com sede em São Francisco (EUA) a uma categoria entre US$ 15 bilhões e 20 bilhões.

Também segundo a informação publicada pela emissora, a desenvolvedora de videogames estaria discutindo com diferentes entidades bancárias para receber um empréstimo de US$ 1 bilhão.

Zynga é um dos chamados quatro “pesos pesados” das redes sociais junto ao Facebook, Twitter e Groupon, cujas respectivas entradas na bolsa são esperadas com euforia no pregão nova-iorquino, que já recebeu com alegria a chegada da rede social LinkedIn e em menor medida da rádio online Pandora.

/ EFE

—-

Leia mais no Radar Tecnológico