NOVA YORK – A Zynga, produtora de populares jogos do Facebook como o Farmville, afirmou que está mudando a forma como mede o tempo médio de jogo dos usuários que pagam pelo serviço, e que contratou uma linha de crédito rotatório no valor de US$ 1 bilhão.

A companhia, que fez um pedido de uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), em 1º de julho que pode movimentar até US$ 1 bilhão, afirmou em um documento nesta quinta-feira, 11, que encontrou um ponto fraco significativo em seus resultados financeiros.

Ela reformulou o modo como mede o tempo médio de jogo dos usuários de seu serviço pago. Como parte do ajuste, ela acrescentou US$ 7,5 milhões a sua receita do trimestre findo em 31 de março de 2011.

Pela primeira vez, a companhia afirmou ter um acordo para contratar uma linha de crédito rotativo de até US$ 1 bilhão.

No documento, a Zynga mostrou que a composição de sua receita se tornou mais balanceada e menos dependente de seus principais jogos. Seus três principais títulos responderam por 93% da receita em 2008, 83% em 2009 e 78% em 2010. No primeiro trimestre de 2011, os três principais jogos contribuíram com 63% da receita.

/Liana Baker e Clare Baldwin (Reuters)