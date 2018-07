Usuários poderão acessar jogos no novo site sem usar o Facebook; empresa a se diversificar para além da rede social

SÃO FRANCISCO – A produtora de jogos online Zynga relançou seu site nesta quinta-feira, 21, permitindo que os usuários o acessem sem precisar usar dados de suas contas no Facebook, num passo significativo na estratégia de estabelecer sua independência da rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

FOTO: Divulgação

O relançamento do Zynga.com é o mais recente passo na lenta dissolução de uma parceria especial que já uniu as duas empresas. Tim Catlin, diretor geral do Zynga.com, afirmou à Reuters que acredita que os usuários dos jogos da empresa queriam criar nomes de jogadores diferentes de suas contas no Facebook.

“Antes era preciso usar sua conta no Facebook para jogar, mas isso muda daqui em diante”, disse Catlin, que acrescentou que os atuais usuários ainda poderão usar suas contas no Facebook para usar o site. Os novos jogadores, porém, poderão optar por não usar suas credenciais no Facebook.

Por vários anos, ambas as empresas aproveitaram um relacionamento lucrativo e simbiótico, com a Zynga obtendo quase que 90% de suas receitas com jogos para o Facebook, enquanto a rede social recebia cerca de 15% de sua receita na forma de tarifas cobradas da Zynga.

Mas a vantagem competitiva da Zynga na maior rede social do mundo gradualmente encolheu, conforme outras empresas entraram no segmento, e a liderança da companhia demorou para diversificar a empresa para além do Facebook.

No ano passado, Facebook e Zynga anunciaram que concordaram em rever um acordo que tinha dado à produtora de jogos privilégios especiais na plataforma social.

/REUTERS

—-

Leia mais:

• Zynga faz mudanças no comando da empresa

• Análise: ‘A Zynga faz mal para o Vale do Silício’

• Na entressafra