A Zynga, criadora de games sociais como Farmville e Mafia Wars, já vale mais no mercado do que a tradicional Eletronics Arts, a segunda maior distribuidora de games do mundo, dona de títulos como The Sims, Fifa, Need for Speed e Medal of Honor.

No ranking de valor de mercado, a chinesa Tencent, que vende jogos online e para celular, vem em primeiro, valendo US$ 43 bilhões; em seguida vem a Activision, responsável por desbancar a EA do seu primeiro lugar no mercado de games em 2008, com US$ 13,9 bilhões; a Zynga, com US$ 5,51 bilhões (alta de 111% em comparação a março deste ano); e a Eletronics Arts, valendo US$ 5,22 bilhões.

Atul Bagga, analista da ThinkEquity de São Francisco, em entrevista à Bussiness Week, acredita que “a valorização não é tão louca assim, se levar em conta o mercado”. Bagga estima que o mercado de bens virtuais tende a atingir o valor de US$ 3,6 bilhões de dólares em três anos.

A EA já vinha sofrendo perdas há três anos, desde a parceria da Activison com a francesa Vivendi, formando a Activision Blizzard. A empresa tenta entrar também no negócio de jogos sociais, no ano passado ela comprou a Playfish e, na semana passada, os criadores de Angry Birds, título que fez sucesso entre os usuários de iPhone e iPad.

O Zynga ganhou destaque a partir da rede social Facebook, na qual é o maior fabricante, com mais de 210 milhões de usuários.