A sociedade atual vive uma das maiores transformações que qualquer geração já precisou enfrentar. Possivelmente, o trabalho que você faz hoje mudou muito nos últimos tempos, mudará ainda mais em breve e talvez nem exista na próxima década. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a vida útil de uma competência profissional é de 10 anos. Ou seja, o que você aprendeu até 2009 já tem pouco valor. Nesse mundo onde tudo fica obsoleto mais rápido, olhar para as responsabilidades atuais e não se preocupar além delas, é como viver na era dos dinossauros sem saber que um meteoro está a caminho.

Independente do seu emprego ou negócio, essas monumentais incertezas exigem novas condutas. Ter uma jornada profissional única, estável e duradoura virou passado. Viver o estilo de vida das gerações anteriores não paga mais as contas do mês. Durante décadas, trabalhadores tiveram que “encontrar” empregos. Hoje, porém, as pessoas precisam “inventar” um. O mundo que conhecemos está prestes a mudar para sempre. Por isso, três hábitos são fundamentais para construir carreiras inabaláveis nesse ambiente veloz, turbulento e mutável dos dias atuais.

1) Faça o que acredita, não o que esperam de você. Agir como as pessoas esperam torna você um ser humano sem graça. Gente previsível perdeu valor. Indivíduos “certinhos” agora são instáveis. Atitudes inesperadas agora são frequentes. É essa desobediência às expectativas que construiu as recentes conquistas da humanidade. Nunca as possibilidades foram tão grandes para quem escolheu divergir. Antes vistos como um problema, esses talentos são hoje motores do mundo. Indivíduos excêntricos viraram desejo de mercado enquanto profissionais previsíveis perderam atratividade.

2) Confie em atitudes, não em credenciais. Para muita gente, 20 anos de experiência significa 1 ano repetido 20 vezes. Infelizmente, uma massa de pessoas acredita nisso. Credenciais como essa são inúteis hoje em dia. Quando alguém fala que possui décadas de bagagem em algo, isso me diz pouca coisa, pois o conhecimento adquirido ao longo do tempo não necessariamente atende as exigências atuais. Tudo que você já aprendeu pode não servir para nada. É a sua atitude diante de tudo que determinará a altitude que alcançará na vida.

3) Se preocupar com status é bobagem. Desapegue-se de formalismos, vaidades e luxos. Status é aquilo que existe dentro de você. Seu conteúdo, comportamento e capacidade de inspirar é o que importa. O culto às posições hierárquicas perdeu força. Ser gerente não representa nada para quem quer mudar o mundo. As aspirações das pessoas vão além de um rótulo que descreve sua ocupação.

