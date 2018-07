DIVULGAÇÃO

Um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES) será palco de apresentações de novos produtos a partir desta terça-feira, 5, em Las Vegas, no Estados Unidos. Diversas grandes fabricantes, como as sul-coreanas Samsung e LG, apresentam sua nova linha de produtos para o ano durante o evento, que abre as portas para o público a partir da próxima quarta-feira, 6.

Realizada anualmente, a feira serve como um termômetro das novidades de tecnologia em 2016. Nesta edição, a feira deve ficar ainda mais democrática, com novidades em segmentos como de computadores e TVs, mas também em carros conectados, dispositivos vestíveis e outros. O Estado vai fazer a cobertura completa do evento, direto de Las Vegas.

Confira, na lista abaixo, algumas das novidades esperadas para o evento neste ano:

1. Carros inteligentes

Este é um dos segmentos que promete trazer mais novidades durante o evento. Além de ter a presença de empresas como BMW, Chevrolet, Tesla, Volkswagen e Audi, a CES deverá contar com o anúncio e a concretização da parceria entre Ford e Google, que deverão dar mais detalhes sobre o carro autônomo que as duas empresas estão produzindo em conjunto.

Novos — e mais acessíveis — automóveis elétricos também deverão ser apresentados pelas companhias, como o Bolt, da GM, e a Kombi, da Volkswagen. Os sistemas de navegação dos carros também deverão ter um espaço no evento, como a apresentação do AirTouch, da BMW, que deixará a condução de veículos mais conectada com smartphones e eletrônicos que o usuário pode vestir, como pulseiras e relógios inteligentes.

2. TVs

As televisões são sempre uma das principais atrações da CES e, em 2016, não deve ser diferente. Ano passado, por exemplo, Samsung e LG apostaram todas as tecnologias que estavam desenvolvendo para telas de TVs, como a resolução 8K. Neste ano, o espaço para os televisores deverá ser dedicado para a integração entre TV e dispositivos da chamada “internet das coisas”.

Empresas como a Samsung já deram pistas de que vão mostrar televisores que poderão ser integrados com outros gadgets da casa, o que pode transformar o aparelho em uma espécie de central para a casa inteligente.

3. Casa inteligente

As empresas de tecnologia deverão tornar, na CES deste ano, a casa inteligente mais mais acessível. Google e Apple deverão tentar arrumar a bagunça de protocolos de dispositivos, unificando-os em sistemas próprios. Assim, ficaria muito fácil e simples conectar uma casa.

Além disso, empresas como Samsung e Intel deverão apresentar novos aparelhos conectados para a casa. A Samsung, aliás, divulgou nesta segunda-feira, 4, uma geladeira conectada que virou piada na internet pelo tamanho de seu visor e a semelhança com um smartphone Android.

4. Realidade virtual

As novas aplicações dos óculos de realidade virtual se tornarão mais palpáveis em apresentações durante a CES, já que a feira vai trazer diversos anúncios de fabricantes. A Oculus deverá apresentar, pela primeira vez, o fone de ouvido para consumidores. A Samsung continuará a apostar no Gear VR, ao mostrar acessórios e controles para o dispositivo de realidade virtual. Além disso, a Sony deverá, finalmente, apresentar os primeiro modelos do PlayStation VR, o primeiro óculos de realidade virtual da companhia.

5. Celulares, vestíveis e notebooks

Com um pouco menos de intensidade, smartphones, vestíveis e notebooks deverão estar presentes na CES deste ano. A LG, por exemplo, deu indícios de que irá mostrar seu primeiro protótipo de um smartphone com tela dobrável. Já no campo dos vestíveis, a Fitbit — uma das mais importantes fabricantes de pulseiras inteligentes — deverá mostrar novas versões de seus produtos.