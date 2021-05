Já estabelecida no setor de transporte particular, a 99 segue com a sua incursão nas entregas. O serviço agora se encontra disponível para uso em todos os estados. Por causa da pandemia, o mercado de entregas vive um momento disputado, com empresas grandes e startups se estabelecendo, como o Uber, Rappi e Loggi. Para encontrar seu lugar, a empresa quer conversar com os empreendedores.

Segundo a empresa, eles representam hoje metade das corridas mensais do 99Entrega, que permite fazer até cinco entregas simultâneas, com até três destinos diferentes em cada corrida, o que reduz custos. “Trabalhamos bem próximos aos nossos usuários para entender como melhor atendê-los, principalmente, neste momento, em que todos precisam se reinventar", diz em nota a diretora de operações e produtos da 99 Lívia Pozzi.

A investida resultou em uma parceria com a Giulliana Flores. A floricultura online optou pelo serviço devido a possibilidade de atender vários clientes simultaneamente e o custo benefício. A maioria das empresas que usam o serviço está nos segmentos de confeitaria, roupas, costura, artesanatos e representantes de cosméticos, floriculturas, supermercados e e-commerce

A modalidade conta com o diferencial de fazer entregas por meio de carros, que comportam itens de até 10kg e peças delicadas, cujo valor não supere os R$ 500. Para garantir a segurança da entrega, é necessária a disponibilização de um código obrigatório para receber o item.

O serviço de entrega funciona diariamente, entre 6h e 23h, e pode ser acessado no aplicativo da 99. Ao solicitar o serviço, o usuário informa, via app ou sistema, o nome do destinatário e demais orientações sobre a entrega.