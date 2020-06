A empresa de mobilidade 99 está lançando nesta segunda-feira, 8, dois novos serviços de transporte no Brasil, a fim de auxiliar os motoristas afetados pela baixa no movimento durante o período de isolamento social. Inicialmente disponível em Goiânia, o 99 Entrega permitirá o envio de pacotes dentro da cidade e em breve chegará a capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a 99, que é de propriedade da chinesa Didi, o 99 Entrega já funciona em outros países que a matriz está presente, como Chile e Colômbia. Além disso, rivais como o Uber também já lançaram serviços do tipo no País. Aqui no Brasil, a categoria funcionará das 6h às 23h. Ao solicitar uma viagem, o usuário deve enviar o nome do destinatário e demais orientações sobre a entrega.

99 Telas mostram o 99 Poupa e o 99 Entrega, que poderão ser usados no Rio e em Goiânia, por enquanto, respectivamente

Para evitar contato com o motorista, o pacote deve ser colocado por quem requisita a viagem diretamente no porta-malas ou no banco traseiro do carro. Os itens enviados precisam pesar até 10kg, respeitar as leis vigentes e não podem ultrapassar o valor de R$ 500.

Além disso, a empresa vai lançar o 99 Poupa, categoria de corridas com preços ainda mais acessíveis para os passageiros – a promessa da empresa é que o serviço será até 15% mais barato que o 99 Pop. Por enquanto, o Poupa estará disponível apenas na cidade de Duque de Caxias e chegará a todo o resto do Estado do Rio de Janeiro nas próximas semanas.

Segundo a empresa, a nova modalidade estará disponível apenas em horários de menor demanda, como o meio da manhã e o início da tarde, para não afetar os ganhos dos motoristas. Por outro lado, isso pode significar que os passageiros terão de esperar um pouco mais para o carro chegar.

“Os lançamentos reforçam nosso compromisso de ajudar motoristas parceiros a manterem seus ganhos em um momento tão adverso”, afirma Davi Miyake, diretor de Operações e Produto da 99, em nota enviada à imprensa. “A ideia é gerar viagens em horários com menor demanda. Quanto maior o número de corridas, maiores serão os ganhos dos motoristas parceiros, mesmo com o desconto concedido aos passageiros", complementa o executivo.