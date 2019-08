99 O carro elétrico da 99 pode ser recarregado em tomadas comuns

Carros elétricos já estão circulando pelas ruas de Curitiba, no Paraná, por meio do aplicativo da 99, rival do Uber. A empresa está testando esse tipo de transporte em parceria com companhia de carros elétricos Hitech Electric.

Até o próximo dia 18, dois motoristas na cidade ficarão responsáveis pelas corridas especiais, e qualquer pessoa que solicitar uma corrida pelo app pode ser surpreendida por um carro elétrico.

O objetivo da 99 é levar mais sustentabilidade às cidades. “Estamos sempre em busca da inovação consciente e novas tecnologias para melhorar qualidade de vida dos brasileiros”, disse Ricardo Leite, diretor de operações da 99 em Curitiba, em comunicado.

Segundo a empresa, a cidade foi escolhida para sediar o teste porque é considerada uma cidade-modelo nacionalmente no assunto mobilidade.

De acordo com a Hitech Electric, a 99 está usando o modelo de carro chamado “e.coTech4”, que pode ser recarregado em tomadas comuns de 110V ou 220V. “O fato de serem recarregáveis em tomadas facilita a adoção de veículos movidos a energia pelos motoristas do aplicativo, pois o Brasil ainda não possui uma grande malha de carregamento distribuída pelo país”, afirmou Rodrigo Contin, presidente executivo da Hitech Electric, em comunicado.

Não há informações sobre o lançamento oficial do serviço e nem sobre testes em outras cidades.