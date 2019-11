A startup brasileira de aplicativos de transporte 99 está prestes a entrar em um novo mercado: nesta quinta-feira, 21, a empresa anuncia ao mercado que vai lançar um serviço de entrega de comida no Brasil. Chamada de 99 Food, a nova área de negócios da empresa deve competir diretamente por aqui com iFood, Uber Eats e Rappi, além do tradicional "telefone da pizzaria do bairro".

Em comunicado distribuído à imprensa, a empresa, que pertence ao grupo chinês de mobilidade Didi Chuxing, diz que espera replicar no Brasil o sucesso de um serviço que já oferece em países como China e México. "Nós estamos muito animados em oferecer às pessoas, restaurantes e entregadores uma opção de entrega de comida competitiva no Brasil, com a vantagem da rede de 19 milhões de usuários que a 99 já possui no país", diz Danilo Mansano, executivo responsável por montar a operação no Brasil.

Reuters Do outro, o aplicativo de transportes 99. Lançado como um rival da EasyTaxi, a 99 conseguiu crescer e se adaptar aos novos tempos do transporte urbano, sendo um rival à altura para o Uber no Brasil. Além disso, recebeu duas das maiores rodadas de investimento da história no País, de nomes como SoftBank e Didi Chuxing.

Segundo a empresa, ainda não há data definida para o negócio estrear, nem cidades por onde o serviço começará a funcionar. Já está no ar, porém, um site no qual os restaurantes interessados em participar do aplicativo podem se inscrever para obter mais informações.

Quando o serviço entrar no ar, o 99 Food poderá ser acessado tanto pelo aplicativo da 99 quanto por um novo app exclusivo. A expectativa é de que, assim como outros serviços do setor, o 99 Food também utilize a mão de obra de colaboradores parceiros para fazer suas entregas.

No comunicado, a 99 afirma "que há espaço para crescimento significativo na América Latina, onde são feitas 15 milhões de entregas mensais no México e 26 milhões no Brasil, os dois maiores mercados da região". Aqui no Brasil, o setor é amplamente liderado pelo iFood, que faz mais de 21,5 milhões de entregas por mês – os dados foram divulgados pela própria startup no final de outubro.