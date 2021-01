Tudo se torna obsoleto mais rápido. Segundo a Deloitte Insights, a meia-vida de uma competência é de 5 anos nos dias de hoje. Ou seja, o conhecimento que aprendemos em 2021 perderá a metade da sua importância em 2026. Buscar qualificação se tornou inevitável.

Em 1992, Bill Clinton – então candidato à presidência americana – declarou que ao simplesmente “trabalhar duro e seguir as regras” você seria capaz de progredir, ter uma boa vida e preparar o caminho para seus filhos terem uma ainda melhor. A mensagem é positiva e certamente impactou muitos eleitores. Infelizmente, porém, está desatualizada. Em 1992, a internet apenas começava, pouca gente tinha e-mail e as enciclopédias ainda eram usadas nas pesquisas. Vivíamos em um sistema fechado, em um mundo entre quatro paredes, anterior à globalização e à tecnologia que transformou os negócios. O trabalho remoto era raridade e muitas pessoas passavam a vida inteira em um só emprego.

Pixabay O autoaprendizado passou a ser uma realidade para praticamente qualquer pessoa e um dos principais hábitos que as diferenciam

Essa era acabou. Os requisitos mudaram. Inclusive, os exigidos para alguém progredir. Hoje, você deve estar em constante adaptação, se desapegando continuamente das “regras” velhas e aceitando as novas. Só que isso não ocorreu de 1992 para cá. A inovação transforma as coisas desde sempre. E sejamos práticos: algumas pessoas podem até chorar por você quando algo desafiar o seu emprego ou uma novidade tornar a sua ocupação obsoleta. Mas a verdade é que a vida continua. Essa é a real. A sociedade não vai se lamentar pela sua dificuldade. E a pequena parcela que se lamentará, não o fará por muito tempo. Independentemente da sua profissão, há inúmeras tendências que lhe afetam. Você pode levar isso a sério e começar a se capacitar hoje para enfrentar os desafios que virão. Ou você pode não fazer nada. A decisão é sua. Ninguém irá tomá-la em seu lugar.

Apesar disso, talvez você esteja se perguntando: “Mas Mauricio, não tenho tempo para fazer um curso.” Entendo. Porém, em função do volume imensurável de informações que foi parar em suas mãos gratuitamente, isso não é mais desculpa. O autoaprendizado passou a ser uma realidade para praticamente qualquer pessoa e um dos principais hábitos que as diferenciam.

Ela estimula o questionamento, provoca o pensamento de ontem e desafia o modo tradicional de perceber as coisas. Faz você se abrir ao novo e fortalece o seu arsenal para enfrentar as batalhas do dia a dia

Estudar não significa fazer cursos. Estudar significa obter conhecimento. Ouvir um podcast é estudar. Ver um vídeo é estudar. Pesquisar no Google é estudar. Ler este jornal é estudar. Tão importante quanto trabalhar, cuidar da saúde e estar com a família, é saber se capacitar por conta própria, sem preconceito sobre as vias pelas quais irá aprender. Afinal, o importante não é como você aprendeu. É se você aprendeu.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE