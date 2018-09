Leia mais Leia mais textos de Maurício Benvenutti

Vivemos um período de abundância. De fartura de opções, escolhas e possibilidades. Os avanços tecnológicos derrubam barreiras e tornam acessível o que é escasso. Quando isso ocorre, produtos e serviços se tornam estupidamente baratos e disponíveis a qualquer um.

Até pouco tempo atrás, enquanto as empresas de telecomunicações disputavam quem tinha o DDI mais barato do mercado, o WhatsApp surgiu e transformou o restrito em abundante. Fez de uma ligação internacional, cara e usada por poucas pessoas, uma realidade também às massas.

Da mesma forma, costumávamos pagar por um número definido de músicas. Geralmente de 10 a 20 por LP, CD ou DVD. Agora, pagamos uma assinatura mensal do Spotify e escutamos 30 milhões de canções. Antes, comprávamos aparelhos de GPS para guiar nossos deslocamentos. Quantas pessoas podiam ter isso? Hoje, cada celular carrega um GPS dentro dele. Migramos de servidores do tamanho de casas para computadores que cabem no nosso bolso. A tecnologia dá acesso ao que é exclusivo. Desmonetiza o que é caro. Democratiza o que é restrito.

Como consumidores, vivemos essa abundância de opções. Produtos e serviços estão disponíveis de várias formas. Em vários lugares. Com vários preços. Tudo o que queremos, encontramos! Ganhamos poder. Controlamos o que consumimos.

Como profissionais, vivemos abundância de talentos. A educação atinge mais pessoas. Somos cada vez mais instruídos. Ganhar destaque na multidão exige mais conhecimento. Em 1850, o brasileiro estudava em média meio ano. Hoje, ele estuda quase 8 anos. São 16 vezes mais. Muito em breve, a melhor educação disponível na Terra será entregue massivamente por meio da tecnologia. E o ensino entregue aos filhos dos bilionários e dos pais mais pobres do planeta será o mesmo.

Já como empresas, há abundância de concorrentes. Isso acontece porque nunca custou tão pouco exercer a atividade empreendedora. O investimento para abrir e manter um negócio é o menor da história. Servidores em nuvem, espaços de coworking, ferramentas de ponta. Tudo hoje é acessível. Nos tornamos capazes de acessar alto poder computacional e criar soluções incríveis baseadas nisso.

Hoje, uma pessoa no Quênia com um smartphone nas mãos tem acesso a mais informações que o presidente Bill Clinton tinha quando governou os EUA nos anos 90. O Google desse queniano é tão bom quanto o de Larry Page, fundador do Google. O conhecimento que ele obtém da internet é o mesmo que o seu. O empoderamento humano, que começou nas comunicações e no acesso à informação, está expandindo para todas as áreas. E faz com que tecnologias avançadas fiquem cada vez mais próximas das pessoas.

*É sócio da plataforma para startups Startse