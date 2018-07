Divulgação

O célebre astrofísico Stephen Hawking disse que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia significar o fim da espécie humana. Para ele,o principal atributo das máquinas é a competência, o que permitiria que computadores inteligentes fossem capazes de criar, sem a necessidade de intervenção humana, sistemas ainda mais sofisticados.

Nesta fase hipotética da história, conhecida como “singularidade tecnológica”, a IA se desenvolveria por conta própria. Em uma realidade em que o ser humano deixa de ser protagonista da história, corre-se o risco de ele assumir mesmo um papel insignificante. A maioria dos profissionais que trabalha com inteligência artificial, no entanto, prefere não projetar uma realidade tão distante. “Os sistemas ainda estão muito longes de tomar decisões próprias”, diz Juan Niebeles, da Universidade de Stanford.

Para o presidente da consultoria em tecnologia Litteris Consulting, Cezar Taurion, mesmo que a linha apocalíptica da IA seja improvável, é importante criar mecanismos para evitar que ela aconteça. Para assegurar a sobrevivência da humanidade, há quem defenda a aplicação das três leis da robótica, descritas no clássico Eu, Robô, do escritor Isaac Asimov.

As regras são: um robô nunca fará mal a um ser humano; um robô deve obedecer a um ser humano, exceto se as ordens contradizerem a primeira lei;um robô deve proteger a própria existência, desde que respeite as duas leis anteriores. “Um dos desafios é ter certeza de que essas máquinas que criamos são confiáveis”, diz a professora de robótica da universidade de Carnegie Mellon, Manuela Veloso. Ela diz que é necessário um controle rígido para assegurar que o sistema é seguro e não apresenta falhas.

“A inteligência artificial será tão perigosa quanto uma arma nuclear”, diz o professor da USP, Fernando Osório. “Quem decide se vai haver destruição ainda é o ser humano”.