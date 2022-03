Vou lhe contar uma história: você conhece a ponte Choluteca? Com 484 metros de comprimento sobre o rio Choluteca, ela é localizada em uma área de Honduras conhecida por enfrentar tempestades e furacões.

Em 1996, sua construção foi aprovada desde que fosse capaz de resistir às severas condições da região. Uma empresa japonesa foi contratada e a estrutura ganhou forma, repleta de força para suportar as adversidades da natureza. Em 1998, ao ser aberta ao público, ela se tornou um motivo de alegria e orgulho ao país.

Pouco depois, em outubro do mesmo ano, o furacão Mitch atingiu Honduras. Choveu em 4 dias o volume esperado para 6 meses. Foi uma devastação total. O rio Choluteca encheu tanto que alagou a região inteira. Cerca de 7 mil pessoas morreram. O então presidente do país estimou que a catástrofe retrocedeu a economia nacional em 50 anos.

Diversas pontes de Honduras foram destruídas, mas a nova Ponte Choluteca permaneceu lá, imponente, sem ser afetada. Porém, havia um problema. Enquanto a estrutura estava intacta, a estrada que levava até a ponte desapareceu nos dois lados.

Gustavo Amador/EFE - 8/12/2020 Ponte Choluteca é metáfora do que pode acontecer com carreira ou negócio se não houver adaptação

Não havia sinal de que antes passava uma rodovia ali. Além disso, a enchente foi tão violenta que acabou forçando o rio Choluteca a mudar de curso e criar um novo canal.

Após a cheia, ele passou a correr ao lado da ponte, sem passar mais embaixo dela.

Enquanto a obra foi resistente o suficiente para sobreviver ao furacão, ela virou uma construção sobre o nada, sem levar ninguém a lugar algum.

Já faz tempo que li um texto do escritor Prakash Iyer sobre isso, mas a história continua atual. A ponte Choluteca é uma metáfora do que pode acontecer com sua carreira ou negócio se você não se adaptar ao longo dos anos. Afinal, as coisas mudam. Assim como um rio foi capaz de mudar de curso e inutilizar uma ponte, o tempo também pode mudar de rota e dispensar as competências que você possui.

No dia a dia, há situações difíceis de prever. Desastres naturais, crises globais, fenômenos inesperados... Eventos assim acontecem e exigem mudanças rápidas. Nos negócios, novos concorrentes nascem, cópias das suas soluções aparecem, profissionais invadindo o seu espaço surgem o tempo todo. Não falta motivos para você atualizar seus conhecimentos e aperfeiçoar constantemente o que já sabe.

É por isso que cada ser humano precisa ser um eterno aprendiz. Não existe mais ex-aluno no mundo. Ou você estuda e se requalifica durante a vida toda, ou ficará para trás.