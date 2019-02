A aceleradora catarinense Darwin Startups, eleita em 2018 pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) como a melhor do País, anuncia nesta sexta-feira, 8, que se tornou a primeira afiliada brasileira da Techstars, uma das principais aceleradoras do mundo. Fundada em 2006, a Techstars já incentivou mais de 1,7 mil empresas novatas de tecnologia pelo planeta, além de ser a responsável, no Brasil, pelo Startup Weekend, evento de empreendedorismo que já deu origem, por exemplo, a nomes do mercado como a Easy Taxi.

Com a parceria, a Darwin e a Techstars poderão trocar figurinhas: a catarinense terá acesso à rede de empresas e mentores da americana, bem como poderá sugerir empresas de seu portfólio para a aceleradora estrangeira.

Tiago Queiroz/Estadão A aceleradora catarinense Darwin Startups foi eleita em 2018 como a melhor do ramo

“É algo muito interessante para nós porque podemos ajudar startups que queiram ser aceleradas no exterior ou até mesmo fazerem sua expansão para fora do Brasil”, diz Marcos Mueller, presidente executivo da Darwin Startups, em entrevista ao Estado. A americana, por sua vez, também poderá recomendar empresas iniciantes à brasileira. “A marca deles é muito conhecida e há empresas daqui que também buscam o programa deles.”

Além disso, a Darwin Startups será a mantenedora oficial do Startup Weekend ao longo de 2019. Ao todo, já estão planejados mais de 150 encontros do evento no País este ano, em mais de 90 cidades. Para Mueller, além das questões estratégicas, a parceria tem uma importância simbólica forte – especialmente por ser firmada com uma aceleradora de Florianópolis, e não do eixo do Sudeste. “É algo que mostra para os empreendedores daqui que eles podem pensar globalmente, como também fazem a Resultados Digitais e a Neoway”, afirma, citando dois nomes fortes do ecossistema catarinense.

Aceleração. Fundada em 2015, como um braço do fundo de investimentos C Ventures, a Darwin Startups já acelerou empresas como a Hórus Aeronaves, de drones, a Meetime, de vendas corporativas, e a OceanDrop, que fabrica superalimentos a partir de algas.

Entre seus parceiros, estão empresas como a B3 (Bolsa Brasil Balcão) e a Confederação Nacional de Seguradoras. A partir do próximo programa de aceleração da Darwin, cujas inscrições se encerram no próximo domingo, 10, haverá um novo financiador: o Banco Safra.