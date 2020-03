A aceleradora americana Y Combinator (YC) quer se aproximar do mercado de startups da América do Sul. Atuando no setor desde 2005 com investimentos em empresas como Airbnb, Rappi e Dropbox, a YC vem a São Paulo em maio para entrevistar, pela primeira vez in loco, cerca de 100 startups da região – as que passarem na seleção serão convocadas para participar em junho do programa de verão da aceleradora na cidade de Mountain View, na Califórnia.

A ideia da YC é estreitar uma relação que já existia: há algum tempo ela investe em startups da América do Sul, como a colombiana Rappi e as brasileiras Quero Educação e Kovi. “Até então os fundadores tinham que ir até o Vale do Silício fazer a entrevista para a seleção. O plano agora é irmos até as startups, o que é mais fácil para elas e também é uma forma de conhecermos pessoalmente um novo mercado”, disse Dalton Caldwell, sócio da YC, em entrevista ao Estado.

Y Combinator Dalton Caldwell, sócio da YC, durante reunião com fundadores de startups

Nos programas da aceleradora, todas as startups selecionadas recebem um investimento de US$ 150 mil. Além do aporte, as empresas ficam durante três meses no Vale do Silício para participar de mentorias e ter acesso a uma rede de investidores. Para Caldwell, um dos pontos fortes do programa é a troca de conhecimento entre as próprias startups participantes: “Empresas de diversos países trocam experiências e técnicas diferentes. É interessante ficar imerso no Vale, mesmo que o plano da startup seja atuar no seu país de origem”, afirma.

O time da YC vai ficar em São Paulo durante três dias. Apesar da previsão de 100 entrevistas, a aceleradora não tem uma meta de seleção: serão convocadas as empresas que se destacarem, independentemente de seu país de origem.

Felipe Matos, autor do livro 10 Mil Startups, vê com bons olhos a vinda da YC. "É mais uma oportunidade de aceleração de startups para as empresas brasileiras. A YC é a maior e mais conceituada aceleradora do mundo e agrega muito em termos de redes de contato, visibilidade de startups e abre portas com investidores globais", diz.

Potencial

A aceleradora decidiu buscar negócios na América do Sul em 2020 porque vem identificando a qualidade das startups da região, explica o sócio da YC. “É um mercado que está crescendo muito rápido. A região tem uma alta penetração de smartphones, o que é uma oportunidade gigante para o desenvolvimento de serviços digitais”, diz Caldwell.

Ao todo, a YC já investiu em 75 startups da América do Sul – ela também é investidora da Brex, uma startup americana de cartões de crédito fundada por dois brasileiros. Desde sua fundação, a aceleradora realizou aportes em mais de 2 mil startups no mundo.

O modelo de entrevistas locais começou a ser adotado no ano passado, quando a aceleradora viajou para a cidade de Paris, na França, para Bangalore, na Índia, e para Tel Aviv, em Israel. Para o seu programa de verão de 2020, além de São Paulo, a YC vai visitar Paris e Bangalore.