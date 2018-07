Reuters

A Adobe, empresa responsável pelo formato de animação Flash, está incentivando desenvolvedores a usar o padrão HTML5 para criar sites com efeitos gráficos como vídeos e jogos online. Em comunicado divulgado nesta semana, a empresa afirmou que os desenvolvedores devem utilizar os novos padrões da internet, apesar de reconhecer a importância do Flash que “ajudou a empurrar a web para frente”. O comunicado surpreendeu o mercado, já que, durante um longo período, a Adobe considerou o HTML5 um rival para o Flash.

“Os padrões abertos, como o HTML5, amadureceram e agora oferecem muitos dos recursos que o Flash inaugurou. Nós encorajamos os criadores de conteúdo para construir com os novos padrões da web”, afirmou a companhia. De acordo com a empresa, um terço de todo o conteúdo desenvolvido no programa Flash Professional já é feito em HTML 5. A empresa anunciou que, no início do ano que vem, o Flash Professional será renomeado para Animate.

A utilização do Flash já estava em declínio há alguns anos, já que diversos fabricantes de dispositivos móveis abandonaram o formato para garantir a duração da bateria. Isso não quer dizer, porém, que o Flash vai desaparecer completamente. Ele continuará a ser usado em jogos online, áreas em que, segundo a empresa, os “novos padrões ainda não estão completamente maduros”.

Muito popular no início dos anos 2000, o Flash já foi a principal ferramenta de desenvolvimento de animação, jogos e visualizações interativas na web. O formato, porém, apresenta falhas de segurança, demora mais para carregar e consome muita energia, além do plano de dados móveis, fatores que deram margem para o desenvolvimento de formatos mais modernos.