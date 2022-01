Divulgação/Uber Uber Shuttle é o serviço de fretamento de ônibus e vans para empresas

Ônibus fretados para empresas são o novo negócio do Uber no Brasil. Segundo comunicado enviado nesta quarta-feira, 12, a companhia começou hoje a operação do Uber Shuttle, serviço em que empresas contratam veículos para transportar funcionários na ida e volta ao trabalho.

O Uber afirma que os ônibus terão capacidade para 10 a 50 pessoas, que poderão reservar as vagas pelo próprio aplicativo da companhia. O app também mostrará o trajeto e paradas de desembarque em tempo real, bem como será o lugar em que as empresas poderão gerenciar o serviço.

A empresa afirma que o primeiro cliente do serviço é a montadora Toyota, que contratou o fretamento para transportar os colaboradores de Sorocaba, no interior paulista, até a capital do Estado.

O Uber Shuttle entra em um mercado em que os ônibus ganham destaque: Buser e Flixbus, por exemplo, também fazem fretamentos para viagens intermunicipais — com a diferença de que não é preciso ter vínculo com empresas.

Além disso, o novo serviço nasce após o recém-encerramento da operação brasileira do Uber Eats, de entregas de comidas de restaurantes. Segundo a companhia, a as atividades foram fechadas devido à dominância de outros nomes do setor no País, como iFood e Rappi, que despontaram durante a pandemia de covid.