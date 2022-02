Com a intenção de traduzir o “startupês” para uma audiência mais ampla, a economista Amanda Graciano estreia nesta quarta, 2, como colunista do Estadão, escrevendo mensalmente sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia. O objetivo, diz ela, é criar pontes para facilitar o entendimento de “temas espinhosos” para o público, sem estrangeirismos e indo direto ao ponto.

“É preciso abrir conversas não só com quem está no ecossistema, mas também com quem nunca ouviu sobre o assunto”, aponta Amanda.

As colunas da economista devem tratar de liderança, inovação aberta (quando empresas e startups se juntam para parcerias estratégicas) e diversidade. “É importante ter pessoas de lugares, cores e formas diferentes na criação de novos produtos. Porque os problemas vão ficando cada vez mais complexos e é preciso mais cabeças, ” diz ela.

Mineira de Belo Horizonte e formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Amanda está no “ecossistema” desde 2016, quando se apaixonou pelo universo da inovação. Desde então, trabalhou nas aceleradoras Liga Ventures, B2Mamy e Wishe, bem como nas empresas AIESEC e Stefanini. Hoje, trabalha como diretora de startups do Cubo, espaço de inovação do banco Itaú, além de ser professora convidada da Fundação Dom Cabral.

Amanda aponta que um dos maiores desafios para o impulso da inovação no Brasil está não só na barreira da escassez de bons profissionais de tecnologia (como desenvolvedores de aplicativos e programas), mas também na baixa digitalização da população brasileira. Para ela, ainda há muito o que percorrer.

“Temos que aumentar as possibilidades de acesso. Se mais pessoas têm acesso, todos vão crescer. Existe um Brasil enorme que está de fora de tudo isso que estamos vivendo.”

Com o espaço mensal, Amanda se junta ao time de colunistas de inovação do Estadão, que conta também com Camila Farani, Maurício Benvenutti e Felipe Matos.