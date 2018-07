Amazon/Divulgação Aparelho pode ajudar a escolher roupas e ainda cria um lookbook virtual.

A Amazon lançou nesta quinta-feira, 27, um novo aparelho para ajudar as pessoas a se vestirem. Chamado de Echo Look, o produto é equipado com uma câmera e vem com a assistente pessoal Alexa. Ele pode tirar fotos da sua roupa, construir um arquivo com todos as suas combinações de vestuário e ainda dar opinião sobre se a pessoa está bem vestida.

Para ativá-lo, basta dizer “Alexa, tire uma foto” ou “Alexa, filme” e o aparelho ativa as câmeras e a luz de LED para registrar a sua roupa. A Amazon ainda construiu um recurso que borra o fundo das imagens, para deixar as fotos com uma aparência mais sofisticada. Ainda disponível somente nos Estados Unidos, o aparelho é vendido pelo site da empresa por US$ 200.

Consultoria. A Amazon também está lançando o serviço Style Check, em que um grupo de especialistas usam o Echo Look para ajudar o usuário a comparar duas combinações de roupas e decidir qual deles é melhor. A assistente pessoal Alexa aprende com os consultores e, no futuro, o aparelho será capaz de opinar sozinho, sem depender da opinião do especialista em moda.

O Echo Look salva na nuvem todas as fotos das roupas do usuário, para não ocupar a memória. No entanto, a companhia avisou que as fotos serão salvas na nuvem da Amazon até que o usuário entre e manualmente as exclua. Se a pessoa não quiser que o aparelho fique ouvindo e vendo continuamente o ambiente, é preciso desligar manualmente a câmera e o microfone.

Moda. A Amazon recentemente decidiu expandir seus negócios no campo de moda. Em um anúncio publicado a procura de um engenheiro de software, a empresa escrever que quer se tornar “a número um em compras para clientes de moda”. A gigante do comércio eletrônico também lançou sete novas marcas de roupas, além de divulgar que planeja ter sua própria marca de sutiãs e de roupas para esportes.