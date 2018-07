DIVULGAÇÃO

A varejista online Amazon divulgou um vídeo de seus drones de entrega de encomendas. A demonstração do funcionamento da tecnologia acontece dois anos após um protótipo ter sido anunciado pela companhia.

Narrado pelo apresentador de televisão dos Estados Unidos Jeremy Clarkson, o vídeo mostra uma família recebendo, em cerca de 30 minutos, chuteiras novas para substituir as que foram mordidas pelo cachorro. “No futuro, haverá toda uma família de drones da Amazon. Diferentes designs para diferentes ambientes”, disse Clarkson.

O vídeo mostra uma caixa com as chuteiras encomendadas pela família encaixando perfeitamente no corpo do drone, que levanta voo como um helicóptero, subindo até a altura de cerca de 120 metros, segundo o apresentador. A partir daí, então, ele passa a voar na horizontal, como um avião.

Clarkson afirma no vídeo que o drone é capaz de voar por uma distância de 24 quilômetros e que é equipado com uma tecnologia de sensores para evitar obstáculos em seu caminho.

O clip foi exibido um dia antes da chamada “Cyber Monday”, nesta segunda-feira, 30, que reúne liquidações feitas por varejistas de produtos eletrônicos nos Estados Unidos. Uma autoridade da agência de aviação federal dos EUA afirmou em junho que o órgão esperava finalizar a regulamentação para operações comerciais com drones nos próximos 12 meses.

Google e Walmart estão entre outros varejistas que estão desenvolvendo drones para entrega de encomendas. Abaixo, você pode conferir o vídeo completo do drone da Amazon em funcionamento:

/REUTERS