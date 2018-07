REUTERS/Gustau Nacarino Pesquisadores encontraram mais de mil aplicativos maliciosos para Android

Em mais um passo para substituir os cartões de crédito e débito pelo smartphone, o Google anunciou nesta quarta-feira, 17, que irá lançar o aplicativo Android Pay no Brasil até o final de 2017. Com ele, usuários da plataforma Android poderão cadastrar cartões de crédito e débito no app, permitindo que contas sejam pagas ao aproximar o smartphone de uma máquina de cartão de crédito convencional, como já é visto em plataformas de rivais, como Samsung Pay e Apple Pay.

De acordo com o vice-presidente sênior do Google para produtos de publicidade e comércio, Sridhar Ramaswamy, o País é o primeiro da América Latina a receber o Android Pay, que já está disponível nos Estados Unidos desde 2015. Para preparar a chegada do aplicativo no Brasil, a empresa também afirma que já fez parceria com as principais instituições financeiras do País, entre bancos e empresas de cartão, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, Mastercard, Visa, Elo e Porto Seguro.

O funcionamento da plataforma é o mesmo visto no Samsung Pay no País. Basta cadastrar os cartões no aplicativo, seja de crédito ou de débito, e aproximar o celular — que precisa ser equipado com tecnologia NFC (Near Field Technology) — de uma máquina para pagamentos de cartão de crédito. A partir daí, a transação é concluída e uma notificação de pagamento é exibida na tela do celular.

“É um mercado que ainda está no início no Brasil”, afirma o diretor de parcerias estratégicas do Google para América Latina, Alessandro Germano, em entrevista ao Estado. “Nós sabemos que existe concorrência no Brasil, mas acreditamos que isso ajuda a criar hábito nos brasileiros.” Ainda segundo ele, o NFC já está estabelecido no País, tendo a maioria dos terminais de pagamento compatíveis com a tecnologia.

Além do Brasil, Canadá, Rússia, Espanha e Taiwan devem receber o recurso até o final do ano.