Conhecida como “Uber de cargas”, a startup brasileira TruckPad anunciou nesta terça-feira, 12, que recebeu um investimento da Full Truck Alliance (FTA), plataforma chinesa avaliada em mais de US$ 10 bilhões, que oferece serviços a motoristas de caminhão. O valor do aporte não foi revelado, mas a TruckPad diz que planeja movimentar R$ 2 bilhões em negócios em 2020.

A startup é dona de um aplicativo que conecta caminhoneiros a cargas que precisam ser transportadas. Hoje, há mais de 400 mil motoristas cadastrados na plataforma. Desde sua fundação, em 2014, a empresa já levantou US$ 20 milhões em investimentos.

TruckPad Carlos Mira, presidente executivo da TruckPad

Com o novos recursos, a TruckPad pretende investir na sua expansão e quadruplicar o quadro de funcionários da empresa. “Estamos muito felizes com o investimento da FTA e a colaboração chinesa com o nosso negócio. Estamos certos de que nossos novos sócios nos ajudarão na criação de soluções inovadoras para os nossos usuários na logística brasileira”, afirmou Carlos Mira, presidente executivo da TruckPad, em comunicado.

Com o novo acordo, a TruckPad também receberá ajuda técnica da empresa chinesa na adoção de novas tecnologias. A FTA já recebeu investimento de grandes nomes do mercado, como SoftBank e Tencent.