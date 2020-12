Reuters Segundo o Nubank, a empresa trabalha atualmente em serviços e funcionalidades mais urgentes

A publicação do Nubank no Twitter nesta terça-feira, 29, insinuado que o sistema de pagamentos da Apple, o Apple Pay, chegaria à fintech em 2021, não passou de uma brincadeira. A empresa afirmou ao Estadão que ainda não há previsão para a funcionalidade chegar à sua plataforma.

A conta oficial da instituição financeira publicou no Twitter um caça-palavras com o que os usuários iriam encontrar em 2021. O termo "Apple Pay" aparece na última linha e o assunto chegou a aparecer entre os mais comentados da rede social nesta terça.

Segundo o Nubank, a empresa trabalha atualmente em serviços e funcionalidades mais urgentes. "Acompanhamos de perto e com muita atenção as solicitações dos usuários, e por isso fizemos a brincadeira com os desejos para 2021", afirmou a empresa em nota.

Uma integração do Nubank com o Apple Pay permitiria que os usuários passassem a fazer pagamentos por aproximação com a carteira digital pelo celular - hoje, com o serviço da fintech, só é possível pagar por aproximação usando o cartão físico.