De olho na retomada gradual das atividades presenciais, que vem sendo impulsionada pelo avanço da vacinação no País, a fintech Listo se prepara para expandir sua atuação em todo o território nacional. Responsável por oferecer soluções de crédito, pagamento e gestão financeira para micro, pequenas e médias empresas, a plataforma acaba de captar R$ 400 milhões na sua terceira rodada de emissão de investimentos via Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Fidc).

Desde que foi criada, em 2014, a plataforma digital já captou R$ 850 milhões com investidores. Nos últimos três anos, a empresa diz ter movimentado mais de R$ 8 bilhões.

Atualmente a fintech atende a cerca de 100 mil lojistas em todo o País. De acordo com o fundador e presidente da Listo, Olavo Cabral Netto, o novo aporte deve possibilitar o crescimento do número de clientes, que hoje têm receita média de R$ 10 mil por mês.

Divulgação Listo Olavo Cabral Netto, CEO da fintech Listo.

O valor arrecadado deve ser utilizado para ampliar as operações de desconto de recebíveis de cartão de crédito, com pagamento no mesmo dia de venda para os clientes, durante os próximos três anos. Apesar do aporte que sustentará expansão ao longo de 2022, a empresa não divulgou as projeções de crescimento de clientes e de faturamento para o próximo ano.

A captação atual estava programada para ocorrer no início de 2020. Contudo, por conta da pandemia de covid-19, a empresa precisou adiar os planos. Com pouco mais de um ano de espera, a companhia retoma o projeto de expansão, agora apostando no retorno das atividades presenciais. “Buscamos esse dinheiro para acelerar no pós-pandemia, com os nossos clientes e outros potenciais, voltando a atuar com força total depois de um tempo com as portas fechadas”, afirmou Netto ao Estadão.

Em caráter experimental, a plataforma digital prepara novos softwares de solução financeira que devem ser divulgados ainda em 2021. A Listo planeja lançar uma conta digital voltada para pequenos negócios, ainda sem data de lançamento. "Fizemos muitos investimentos em tecnologia e criação de novas soluções em gestão financeira, em breve muita coisa deve sair do papel”, disse o fundador.