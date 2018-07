Leia mais Desenvolvedor da bitcoin alega que a moeda falhou

Lançado nesta segunda-feira, 1º, em de São Paulo, o app de moedas virtuais Zolkin quer ser uma nova forma de pagamento e uma forma de incentivo ao consumo local. A ideia, do empresário Paulo Kress – um dos responsáveis pela filial paulistana do restaurante Italy – e da administradora Raquel Trindade, é fazer com que os usuários possam usar a moeda como parte do pagamento de suas compras.

Para usar o sistema, a pessoa entra no app e vê quais estabelecimentos próximos aceitam o Zolkin – como restaurantes, salões de beleza e pet shops. Em cada compra, será possível pagar parte do total com a moeda virtual. Se uma compra totaliza R$ 100 e o estabelecimento aceita 20% do pagamento em zolkins, a pessoa irá pagar R$ 80 em meios “convencionais” – o benefício é que os R$ 80 pagos com dinheiro serão revertidos para a moeda virtual, transformando se em 80 zolkins.

“A ideia é que a pessoa fique no comércio do seu bairro”, diz Kress. O aplicativo recebe um percentual dos estabelecimentos próximos em cada transação – para as lojas, a vantagem é o aumento no número de clientes. Segundo a empresa, 150 lojas já aceitam o Zolkin em São Paulo – a previsão é de ter 3 mil em várias cidades do País em 2017.