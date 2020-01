O aplicativo de transporte 99 acaba de atingir a marca de 1 bilhão de corridas. Segundo a empresa, nos últimos tempos a média mensal de corridas no app cresceu 40 vezes. A 99 tem hoje 600 mil motoristas parceiros, 18 milhões de passageiros e está presente em mais de 1,6 mil cidades.

Em comunicado, a startup afirmou que São Paulo é a cidade que mais pede corridas no aplicativo – em segundo lugar no ranking está o Rio de Janeiro, seguido por Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

Daniel Teixeira/Estadão

A 99 também revelou algumas curiosidades sobre as corridas do app. No Brasil, shoppings foram destinos de 15 milhões de corridas. Além disso, 5 milhões de corridas tiveram como destino aeroportos, e 4 milhões foram para praias. Por fim, os números da startup revelam que o Brasil é mesmo o País do futebol: estádios do esporte foram destino de 3 milhões de corridas.

Rival do Uber, a 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro (empresa avaliada em mais de US$ 1 bilhão) e pertence hoje ao grupo chinês de mobilidade Didi Chuxing.