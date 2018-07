REPRODUÇÃO

Um jogo de “treino cerebral” para iPad — desenvolvido na Grã Bretanha — pode melhorar a memória de pacientes com esquizofrenia. Segundo pesquisadores, o app ajudaria os pacientes em suas vidas cotidianas em casa e no trabalho.

Cientistas da Universidade de Cambridge disseram que testes feitos com um pequeno número de pacientes que jogaram o game por quatro semanas descobriram que tiveram melhorias na memória e no aprendizado.

O jogo, “Wizard”, é desenhado para ajudar a chamada memória episódica – o tipo de memória necessária para lembrar onde você deixou suas chaves algumas horas atrás, ou para lembrar algumas horas depois onde você estacionou seu carro em um estacionamento com muitos andares.

Este estudo, publicado no periódico Philosophical Transactions of the Royal Society B, descobriu que 22 pacientes que jogaram o jogo da memória incorreram significativamente em menos erros para tentar lembrar a localização de diferentes testes de padrões específicos.

“Precisamos de uma maneira de tratar os sintomas cognitivos da esquizofrenia, como problemas com a memória episódica, mas o progresso em desenvolver um tratamento com medicamentos tem sido lento”, disse Barbara Sahakian do departamento de psiquiatria da Universidade de Cambridge.

“Este estudo de prova de conceito demonstra que o jogo da memória ajuda onde as drogas falharam até então. E porque o jogo é interessante, até mesmo os pacientes com falta de motivação são estimulados a continuar o treinamento.”

/REUTERS