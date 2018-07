Reuters Falta de estações de carregamento públicas é um dos entraves para alcance de carros elétricos

A Apple está pesquisando como carregar carros elétricos, procurando empresas de estações de carregamento e contratando engenheiros com experiência na área, de acordo com pessoas familiarizadas com o tema e de análises de perfis do LinkedIn.

Por mais de um ano, o Vale do Silício tem especulado sobre o plano da Apple de construir um carro elétrico. Agora, a empresa parece estar preparando terreno para infraestrutura e software relacionados a alimentar um produto desse tipo.

O movimento mostra como a Apple está respondendo a uma lacuna chave dos veículos elétricos: carregar baterias. A falta de estações de carregamento públicas e as horas tomadas para abastecer um carro poderiam ser uma oportunidade para a Apple.

A Apple, que nunca reconheceu publicamente um projeto de carro, se recusou a comentar o assunto. Nem os perfis do LinkedIn, nem fontes disseram especificamente que a Apple estava construindo estações de carregamento para carros elétricos. Mas fontes do setor no ano passado disseram à Reuters que a Apple estava estudando um veículo elétrico sem motorista, com a empresa procurando novas fontes de receita diante de um mercado em maturação pelo seu iPhone.

Não está claro se a Apple teria sua própria tecnologia proprietária, como a rede de carregamento da Tesla, ou projetar um sistema compatível com o de outros concorrentes no mercado.