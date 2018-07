Bloomberg O Echo, da Amazon, é um das caixas de som com assistentes pessoais.

A Amazon e a Microsoft anunciaram nesta quarta-feira, 30, uma parceria para integrar seus assistentes pessoais, Alexa e Cortana, respectivamente, até o final desse ano. Com o acordo, a Alexa poderá pedir para a Cortana desempenhar uma série de atividades, como agendar uma reunião e ler e-mails; por outro lado, a Cortana poderá pedir que a Alexa toque música, peça um carro do Uber ou acenda as luzes da casa.

Por meio de um comunicado, as empresas afirmaram que os usuários poderão usado a caixa de som inteligente Amazon Echo para dizer "Alexa, abra a Cortana", ou ligar um dispositivo com Windows 10 e dizer "Cortana, abra a Alexa", para interagir com a assistente pessoal da Amazon.

Trata-se da primeira parceria que as duas empresas fazem para impulsionar seus esforços na área de assistentes pessoais baseados em tecnologias de inteligência artificial. Até agora, cada empresa de tecnologia apostava em sua própria tecnologia, sem oferecer integração com assistentes pessoais de terceiros. Ainda é o caso da Siri, da Apple, e do Assistant, do Google.

A parceria mostra que os assistentes pessoais podem ser complementares. Enquanto a Cortana tem o foco em ajudar as pessoas a serem mais produtivas no trabalho, a Alexa foca mais em como simplificar as tarefas domésticas e também as compras online no site da empresa.

"Juntas, as assistentes serão complementarem e oferecerão aos usuários uma experiência mais rica e útil", disse o presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, por meio de comunicado.