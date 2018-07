Werther Santana/Estadão Invento. Soares criou uma ducha para lavar as costas

Matéria atualizada em 16 de junho, às 19h07

A ineficiência do registro de patentes no Brasil abriu espaço para o surgimento de grupos que tentam intermediar o processo – e lucrar com isso. É o caso da Associação Nacional dos Inventores (ANI), que chega a cobrar até R$ 40 mil de inventores independentes para ajudá-los a registrar seus inventos. A entidade oferece uma espécie de consultoria, mas não há garantia de retorno, e muitas pessoas sentem-se enganadas.

É o caso do servidor público José Soares, que pagou R$ 15 mil para a associação em busca de auxílio para registrar sua invenção, uma ducha para as costas. Além disso, Soares esperava que a ANI o ajudasse a fazer um protótipo e a vender os direitos da tecnologia.

“Por enquanto, tudo o que fiz foi depositar a patente e gravar um vídeo para o canal da ANI no YouTube”, reclama o inventor. Dotada de um sistema de engrenagens, a invenção de Soares distribui a água do “chuveirinho” de forma uniforme pelas costas do usuário, enquanto o massageia. Além disso, sensores ajudam a tornar o uso do dispositivo mais confortável.

O presidente da ANI, Carlos Mazzei, alega que o preço cobrado dos inventores cobre os gastos com o serviço. “Faço uma análise da invenção, pesquiso no Google se alguém já teve a ideia. Depois, vejo quanto é preciso gastar para tocar o projeto até o final”, diz Mazzei.

Em comunicado enviado ao Estado, a ANI afirma que mantém o compromisso com os inventores. “A Associação Nacional dos Inventores, em mais de 30 anos de atuação, já atendeu cerca de 20 mil inventores com vários cases de sucesso, sempre levando em conta que não consegue agradar a todos, pois o que conta para uma boa negociação é uma invenção ser realmente inovadora para o mercado empresarial. Os valores cobrados estão dentro dos preços praticados pelo mercado e abrangem desde o registro de patente no Brasil até a extensão internacional de patente, de acordo com a lei internacional em vigor que protege os inventores.”