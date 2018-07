Presente em mais de 30 países e com clientes de grande porte como Compass Group (que é a líder mundial em serviços de alimentação) AccorHotels e Hyatt, a Winnow espera chegar à América Latina já no próximo ano. A empresa foi criada em 2013 em Londres e oferece um serviço que envolve hardware e software com foco na prevenção de desperdício de alimentos em cozinhas onde há produção em larga escala.

Funciona assim: uma balança é instalada embaixo de uma lata de lixo na cozinha onde os alimentos são descartados. Por bluetooth, essa balança está conectada a um tablet que foi previamente configurado pelo time do Winnow com os alimentos utilizados no menu de um determinado restaurante (inclusive com o preço por quilo).

Winnow Segundo a Winnow, em média, os clientes que usam a "balança inteligente" conseguem cortar o desperdício de alimentos pela metade em um ano

Isso faz com que, com dois cliques, os cozinheiros rapidamente possam identificar aquilo que está sendo descartado. No fim de cada dia, semana e mês, eles recebem um relatório com as informações coletadas. "Sem dados precisos sobre o quanto está sendo desperdiçado, fica extremamente difícil gerir esse problema", diz o porta-voz da Winnow, David Jackson.

Na cafeteria de um espaço de trabalho compartilhado (coworking) onde a Winnow funciona no sudeste de Londres, Jackson fez uma demonstração para o Estado com a balança e o tablet conectados, no que parece ser um sistema bem simples. Assim que ele colocou um caderno sobre a balança, a tela do tablet mostrou opções de alimentos para serem selecionados com apenas um clique. Se o tempo de identificação passar, o objeto é classificado como "não identificado".

"O principal desafio é tornar o uso cada vez mais ágil e intuitivo porque todos estão bastante ocupados em uma cozinha. Por isso, a plataforma está disponível em 20 línguas e há também a imagem dos alimentos", explica Jackson.

Segundo ele, em média, os clientes que usam a "balança inteligente" conseguem cortar o desperdício de alimentos pela metade em um ano, chegando algumas vezes a uma redução de 70%. Ao gerir melhor a quantidade de alimentos e refeições, é possível então cortar entre 3% a 8% o custo com comida de acordo com Jackson.

Investimentos. No último ano, a empresa recebeu um aporte de £ 5.6 milhões do Circularity Capital, fundo que investe em pequenas e médias empresas na Europa. Entre os investidores também estão os fundos D-Ax e Mustard Seed. O último tem em seu portfólio também o aplicativo Olio, que conecta vizinhos e estabelecimentos para doações de comida.