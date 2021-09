O banco digital Digio, propriedade do Bradesco e Banco do Brasil, anuncia com exclusividade ao Estadão que começa a aceitar o Apple Pay a partir desta quarta-feira, 8. Usuários deverão começar a receber a atualização gradualmente.

A intenção é possibilitar que os clientes do banco possam aproximar o dispositivo em uma maquininha e realizar o pagamento em crédito ou débito, sem retirar da carteira o cartão. Desde o ano passado, o Digio aceita o Google Pay, solução do concorrente para dispositivos Android.

"Esta novidade chega para deixar nossas soluções e plataforma ainda mais completas", diz, em nota, o executivo Eid Tayar, superintendente de novos negócios do Digio.

O Apple Pay, lançado em 2014 pela gigante da tecnologia, é uma ferramenta de pagamentos por aproximação exclusiva dos dispositivos da Apple, como iPhone e Apple Watch. Também pode ser ativado para pagamentos em computadores Mac ou iPad.

No Brasil, o Apple Pay está disponível desde 2018, quando bancos tradicionais e fintechs começaram a aderir à solução. Na semana passada, após muitos pedidos dos clientes, o Nubank liberar a função para os 40 milhões de usuários da fintech no Brasil.

Divulgação/Digio Digio é uma propriedade do Bradesco em parceria com o Banco do Brasil

Como ativar o Apple Pay no Digio

1. No iPhone, abra o aplicativo Digio;

2. Na tela inicial do banco, encontre a seção “Meus Cartões” e deslize para o lado até encontrar o Cartão Virtual. Caso não esteja ativado, é possível liberar rapidamente pelo app;

3. Insira a sua senha do cartão de crédito para acessar os dados do Cartão Virtual;

4. Copie os dados pelo atalho no app ou anote o número, data de vencimento e código de segurança do cartão virtual;

5. Abra o aplicativo Wallet, no iPhone;

6. Clique em adicionar cartão;

7. Insira os dados manualmente;

8. Siga as instruções do aplicativo e preencha as informações necessárias;

9. Por fim, faça a autenticação pelo aplicativo do Digio.