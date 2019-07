O banco digital alemão N26 informou nesta quinta-feira, 18, que arrecadou US$ 170 milhões em sua última rodada de investimentos, elevando seu valor de mercado para US$ 3,5 bilhões. Com os novos recursos, a empresa busca acelerar sua expansão para mercados fora da Europa, incluindo Brasil e Estados Unidos.

Até o momento, o N26 disse que levantou mais de US$ 670 milhões. Nessa última rodada, participaram investidores como a Tencent Holdings e o Allianz Group.

Axel Schmidt/Reuters O banco digital N26 elevou seu valor de mercado para US$ 3,5 bilhões

O N26 compete com os bancos varejistas tradicionais, oferecendo uma linha de serviços bancários que os clientes podem usar totalmente de seus smartphones. A empresa conta com investimento do bilionário chinês Li Ka-shing e do investidor do Vale do Silício Peter Thiel.

O banco digital tem mais de 3,5 milhões de clientes. Ele disse que usará o dinheiro adicional para acelerar sua entrada na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil.