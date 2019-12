O banco digital Inter está abrindo cerca de 13 mil novas contas por dia útil, afirmou a diretora de relação com investidores da empresa, Helena Caldeira, em evento realizado em São Paulo na manhã desta sexta-feira, 9. Segundo a executiva, o movimento, que resulta em cerca de 250 mil novos clientes por mês, é cerca de 150% superior ao registrado no final de 2018. Parte disso se deve ao super app da empresa, lançado em novembro, e que além de serviços financeiros, traz um shopping virtual com mais de 60 parceiros, incluindo Aliexpress e Americanas.

Segundo ela, o super app foi um dos destaques do ano da empresa, bem como os dois aportes realizados pelo grupo japonês SoftBank – hoje, o conglomerado de Masayoshi Son detém uma cadeira no conselho e 14,9% das ações do Inter.

Felipe Rau/Estadão Helena Caldeira, diretora de relações com investores do Banco Inter: empresa faz 'parcerias intelectuais' com outras startups apoiadas pelo SoftBank

Na manhã desta sexta-feira, 9, Helena afirmou que o grupo estuda realizar integrações financeiras com outras startups investidas pelos japoneses no País, como Loggi, Vtex e Gympass. O SoftBank, vale lembrar, já realizou 14 investimentos em startups latinas em 2019. No caso do Gympass, por exemplo, a parceira pode envolver serviços financeiros para donos de academias – o Gympass é uma empresa que oferece uma espécie de "Netflix da atividade física" para empresas, que podem estender o benefício a seus funcionários. Em junho deste ano, a companhia recebeu um aporte de US$ 300 milhões liderado pelo SoftBank.

Além de alianças estratégicas com as "companheiras" de investidor, o Banco Inter também faz "parcerias intelectuais" com as startups apoiadas pelo SoftBank, trocando experiências de mercado com as outras empresas, revelou Helena.