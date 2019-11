A startup francesa BlaBlaCar, que organiza caronas intermunicipais entre pessoas que não se conhecem, completa nesta semana quatro anos de operação no Brasil, seu terceiro maior mercado no mundo hoje. Desde 2015, a empresa já ofereceu 30 milhões de caronas no País. A BlaBlaCar anunciou nesta sexta-feira, 29, que a expectativa para 2020 é dobrar o número de caronas e aumentar a presença em cidades do interior – hoje a startup está presente em 2,7 mil cidades brasileiras.

CLAYTON DE SOUZA/ESTADAO Ricardo Leite, diretor geral da BlaBlaCar no Brasil

As caronas cresceram consideravelmente no último ano: cerca de 8 milhões de viajantes usaram a plataforma apenas em 2019. Segundo a BlaBlaClar, só no estado de São Paulo neste ano houve um aumento de 162% no número de caronas em comparação com o mesmo período de 2018.

Nos últimos anos, o trajeto que registrou o maior número de viagens foi o da cidade de São Paulo até Campinas.

De acordo com dados da empresa, cerca de 62% dos usuários brasileiros que usam a plataforma são menores que 35 anos.

“Em 2020, com uma expansão para cidades cada vez menores - onde as opções de transporte são limitadas - queremos que mais brasileiros fora dos grandes centros possam visitar mais a quem amam”, afirmou Ricardo Leite, diretor geral da BlaBlaCar no Brasil, em comunicado.

Passagens de ônibus

Um dos principais planos da BlaBlaCar para o ano que vem é integrar passagens de ônibus à plataforma. Em troca, a empresa receberá uma comissão das empresas brasileiras de transporte de passageiros, com quem a francesa fará parcerias.

Segundo a BlaBlaCar, hoje há muito mais passageiros procurando por um assento vazio do que motoristas oferecendo carona – a integração com passagens de ônibus é uma forma de atender a essa demanda.