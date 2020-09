O que faz um negócio dar certo? Como impedir que uma boa ideia para uma empresa não fracasse? Como se preparar para o inesperado? Esse tipo de perguntas povoa a cabeça dos empreendedores – e, por muitas vezes, até é capaz de tirar seu sono. É também o tipo de perguntas que a dupla Virgilio Pedro e Edson Rigonatti pretende responder em seu blog no Estadão. Com estreia nesta sexta-feira, o espaço – que leva o nome de pai e filho, com experiência em criar e investir em empresas – trará histórias, análises e comentários sobre sucessos e insucessos no mundo empresarial.

“Vivendo a vida de empreendedor e investidor, aprendi que importa mais evitar erros do que buscar os acertos”, diz Edson Rigonatti, sócio do fundo Astella Investimentos e membro do conselho de startups como Omiexperience e Resultados Digitais. Segundo ele, que também é mentor de empreendedores iniciantes pela rede da Endeavor, uma das maiores necessidades de quem está começando um negócio é justamente saber o que pode dar certo ou não.

Nana Vieira Virgilio Pedro e Edson Rigonatti: lições de pai e filho para quem deseja empreender

A história do blog, afirma Edson, também é uma história de família: no espaço, que será publicado no Link, os dois vão dividir suas experiências de empreendedorismo em diferentes ramos e contar sobre os problemas que viveram – com décadas de trajetória profissional, Virgilio Pedro passou por duas concordatas e uma falência, antes de hoje empreender no ramo joalheiro e se tornar escritor de romances e biografias.

Para o Rigonatti pai, falar sobre as falhas e tropeços é algo que falta a muitos empresários. “Na faculdade, a gente aprende como montar uma empresa, mas não discute o que tem de fazer na situação de falência. É um tema tabu, mas queremos conversar sobre isso.” Conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, Virgilio Pedro escreverá toda terça-feira, com histórias e reflexões sobre o que leva uma empresa a dar errado. Já Edson escreverá toda sexta-feira, com comentários sobre o que ajuda uma ideia a se tornar uma companhia valiosa e bem-sucedida.

Além disso, a dupla vai também trazer informações sobre o mercado e entrevistas com empreendedores. Na visão de Edson, o blog poderá trazer conselhos importantes para os leitores em tempos de crise. “É difícil lidar com eventos inesperados, mas todas as causas de fracasso tem um componente humano”, afirma. “Muita gente que quebrou agora não se preparou para uma crise. Vamos mostrar como enfrentar certos problemas com mais tranquilidade, se é que isso é possível.”