Arquivo Pessoal Felipe Matos, fundador da aceleradora StartupFarm

O empreendedor mineiro Felipe Matos, cofundador da aceleradora Startup Farm e blogueiro do 'Link' desde junho, está prestes a lançar seu primeiro livro. Chamado 10 mil startups, em referência à quantidade de empresas em estágio inicial que Matos já ajudou a crescer no País em seus 20 anos de carreira, o livro quer guiar novos empreendedores no caminho de criar negócios baseados em tecnologia no Brasil. O lançamento do livro, que já está em pré-venda na Livraria Cultura, será realizado durante a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (Case), um dos maiores eventos do ecossistema de startups na América Latina, que acontece entre os dias 26 e 27 de outubro.

O livro chega ao mercado em um momento de transição para Matos, que afastou-se da operação da Startup Farm em junho para focar em projetos relacionados à educação e mudou-se para a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele também está se dedicando ao mestrado em empreendedorismo pela Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP), que deve terminar em breve. "Eu sempre quis escrever um livro, fui adiando, mas agora encontrei tempo", contou Matos, em entrevista ao Estado. "Tive uma carreira de muitos aprendizados e experiências no ecossistema de startups e o livro é resultado disso."

Matos é considerado uma das principais referências do ecossistema brasileiro de startups. Além de empreender desde os 16 anos, quando criou seu primeiro aplicativo móvel, ele também já atuou também como investidor, dirigiu o programa do governo Startup Brasil entre 2013 e 2015 e, mais recentemente, ajudou a acelerar o desenvolvimento de muitas empresas por meio da Startup Farm. Além disso, desde 2015 assumiu para si o papel de influenciar políticas do governo que melhorem as condições para empreender no País, por meio do Dínamo, um movimento de líderes do setor de startups criado para unir interesses de empresas, associações e startups.

Segundo o autor de 10 mil startups, o livro é focado em quem quer criar um startup e serve àqueles que nunca tiveram contato com a área, mas também para iniciados. "Na Startup Farm, chegamos a um ponto de receber 1,2 mil inscrições para o processo de aceleração, mas selecionar apenas sete empresas", afirma. "A ideia é compilar alguns dos aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira que possam ajudar esses empreendedores que ainda não conseguiram entrar em uma aceleradora."

Guia. No livro, os leitores vão encontrar respostas para muitas das dúvidas que afligem os empreendedores, entre elas como escolher os sócios para iniciar um novo negócio, como validar se há necessidade no mercado para o serviço, como desenvolver o famoso MVP (sigla em inglês para produto mínimo viável) e como captar investimento para que a startup ganhe fôlego para crescer.

Para além das páginas do livro, o leitor poderá encontrar em um site que concentra conteúdos adicionais, como modelos de apresentação de slides para fazer pitches (discurso rápido feito pelo empreendedor a potenciais investidores), planilhas e vídeos. "Criamos muito conteúdo multimídia para que o empreendedor possa compreender, de forma prática, as explicações descritas no livro", conta Matos.

Além das explicações, Matos também conta histórias de startups brasileiras para exemplificar o que fazer e o que não fazer. "Trouxe uma variedade de histórias, entre elas a de uma startup em que eu trabalhei em 2000 e fiz muita coisa errada", diz Matos, rindo. "É como um anti-case." Ele também conta casos de sucesso de empresas que foram aceleradas na Startup Farm nos últimos anos, mas também de startups que não passaram por lá, mas que se tornaram bons exemplos de como empreender no Brasil.

O livro chega às lojas em um momento especialmente quente para o ecossistema de startups, em que o número de empresas em estágio inicial está crescendo rapidamente. De acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), o número de empresas em estágio inicial no País já está em 4,2 mil e deve chegar a 7 mil ao final de 2018. "O segmento de startups está indo muito bem apesar da crise econômica", afirma o Matos. "O Brasil já evoluiu muito em relação a quando comecei, mas ainda é um dos países onde é mais difícil empreender."

Serviço

10 mil startups

Autor: Felipe Matos

Editora: Mariposa

Preço sugerido: R$ 45,90