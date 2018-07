AFP Representantes das empresas da BMW e da Mobileye anunciam projeto

A montadora BMW anunciou ontem uma parceria com a Intel, maior fabricante de processadores de computadores do mundo, para fabricar seu próprio carro autônomo. A aliança – que conta com a participação da empresa especializada em sensores de colisão Mobileye – tem o objetivo de desenvolver um veículo sem motorista com a marca BMW até 2021.

A Intel será responsável por fornecer os processadores para controlar uma série de sensores que serão instalados no carro. Já a Mobileye fornecerá sensores e tecnologias de assistência de direção. Segundo representantes das companhias, as tecnologias poderão ser vistas em um protótipo em um futuro próximo.

A parceria entre as três empresas destaca uma clara mudança na dinâmica de pesquisa e desenvolvimento na indústria de automóveis. Até recentemente, as montadoras ditavam grande parte dos termos de fabricação de novas tecnologias para automóveis.

Atualmente, entretanto, os fabricantes de carros estão firmando parcerias com empresas de tecnologia, em busca de aproveitar seus conhecimentos em áreas como inteligência artificial e mapeamento de ambientes. Esse esforço é uma tentativa das montadoras para acompanhar o ritmo acelerado de companhias do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que atuam no desenvolvimento de veículos autônomos, como Google e Tesla.

“Carros autônomos e qualquer outro veículo que se conecte irão exigir potentes e confiáveis cérebros eletrônicos para torná-los inteligentes o suficiente para navegar no trânsito e evitar acidentes”, afirmou o presidente executivo da Intel, Brian Krzanich, durante conferência conjunta das três companhias para anunciar a aliança.

Representantes das três empresas disseram que as novas tecnologias desenvolvidas poderão ser usadas por outros fabricantes de automóveis. Entretanto, o presidente executivo da BMW, Harald Krueger, afirmou que ainda é cedo demais para dizer que outras montadoras se juntarão à aliança.

Melhorias. Sistemas de controle sofisticados já permitem condução autônoma, sem uso das mãos do motorista. Câmeras, sensores e computadores já conseguem frear, acelerar e orientar veículos em trânsito de velocidade baixa. Os motoristas, no entanto, ainda são obrigados a permanecer no controle do carro.

O objetivo da BMW, Intel e Mobileye é desenvolver carros com níveis ainda mais altos de automação. Segundo as empresas, não seria preciso manter uma pessoa no controle do automóvel o tempo todo. Para que isso se torne possível, é necessário muito mais poder de computação dos carros.

Tanto a indústria de automóveis como a de tecnologia veem enormes oportunidades de receita no mercado de veículos autônomos, embora não esteja claro quando os motoristas poderão abrir mão do controle dos carros e quão rapidamente novas leis serão colocadas em prática para permitir carros sem motoristas nas estradas.

União. A criação de padrões de tecnologia comuns entre todas as fabricantes poderia ajudar as empresas a atualizar seus veículos mais rapidamente, disse Krzanich, da Intel. “Isso será fundamental para o avanço dos aspectos de segurança”, afirmou.

Um padrão para a tecnologia dos carros autônomos também tornaria mais fácil para reguladores aprovarem novos veículos. Isso daria tempo para fabricantes personalizarem seus carros, segundo o presidente executivo da Mobileye, o israelense Amnon Shashua.