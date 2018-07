FOTO DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO O Bradesco está apostando em um novo espaço de coworking no Brasil

O Bradesco prepara o seu próprio espaço de coworking e co-inovação nos moldes do Cubo, lançado há quase dois anos pelo Itaú Unibanco. O espaço, que ficará localizado na Bela Vista, em São Paulo, deve ser inaugurado, conforme o diretor executivo do banco, Luca Cavalcanti, em dezembro próximo.

Apesar disso, o Bradesco já iniciou conversas com potenciais frequentadores do novo espaço que deve abrigar fintechs (empresas iniciantes do setor financeiro), startups, parceiros e também clientes que tenham relação com o universo da inovação. O local terá dez andares, sendo cada um com mais de mil metros quadrados.

"O Habitat será nossa contribuição para a inovação. O Bradesco é mais um investidor de grandes e boas ideias", afirmou Cavalcanti, a jornalistas, durante conferência de fintechs, que acontece em São Paulo.