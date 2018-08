Uma aceleradora brasileira chamou a atenção do time do programa de incentivo a startups do Google. A partir de agora, a Ace, de São Paulo, participa do Powered by Google Developers Launchpad, um seleto grupo de oito aceleradoras ao redor do mundo que tem acesso à rede de contatos e de conhecimento da gigante americana. A Ace é a primeira brasileira a integrar a lista.

O grupo é vip: só entra quem recebe um convite. A Ace recebeu a proposta de integrar o programa depois de meses de relação com a gigante de tecnologia na área de mentorias – a aceleradora quase triplicou o número de mentorias realizadas depois de firmada essa parceria.

Ace Luis Gustavo Lima é diretor de startups da aceleradora Ace

Fazer parte do Powered by Google Developers Launchpad significa, principalmente, duas coisas. A primeira é ter acesso à plataforma Launchpad, exclusiva para as aceleradoras. Nela, o Google disponibiliza lições sobre negócios, com diretrizes de como contratar pessoas, dar feedbacks, estratégias para desenvolvimentos de produtos, entre outros. “Isso é demais” diz Luis Gustavo Lima, diretor de startups da Ace, “o nosso método é bom, mas quando se coloca essas lições aprendidas pelo Google no mundo todo, fica muito melhor".

Além disso, as oito aceleradoras do programa têm um grupo do WhatsApp no qual, diariamente, trocam experiências, compartilham iniciativas e comentam o que está dando certo. “Isso ampliou muito a nossa capacidade de visão global de como desenvolver ecossistemas em outros países e de como a gente está fazendo isso aqui no Brasil”, afirma Lima. Segundo ele, o Google disse que os aspectos essenciais para a escolha da Ace foram os resultados da aceleradora e a forma com que ela se relaciona com as startups no Brasil.

Google Oito aceleradoras ao redor do mundo participam do Powered by Google Developers Launchpad

O Powered by Google Developers Launchpad é um entre vários programas do Google focados em desenvolvimento e inovação. Para não confundir, é bom deixar claro que esse programa é diferente do programa de aceleração do Google Launchpad, em que startups ao redor do mundo são selecionadas para participarem de uma imersão de uma semana – o Nubank foi um nome brasileiro que participou deste programa recentemente.

*é estagiária, sob a supervisão do editor Bruno Capelas