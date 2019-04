Edgar Su/Reuters Eduardo Saverin lidera o B Capital, que foca em startups da Ásia

O fundo de capital de risco do brasileiro cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, levantou US$ 406 milhões de investidores interessados em participar de sua segunda rodada de aportes. Chamado de B Capital, o fundo tem como foco principal startups da Ásia.

O novo aporte foi confirmado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) que disse ter recebido os documentos no mês passado. A verba será usada em uma nova rodada de investimentos prevista para os próximos meses. Em fevereiro, o fundo fechou US$ 360 milhões, em uma parceria com a empresa de consultoria BCG.

Administrado por Saverin, o fundo tem como objetivo ser uma ponte entre o mundo corporativo e startups consideradas por ele como “de qualidade”. Entram no radar da B Capital startups em estágio inicial com soluções para serviços financeiros, assistência médica, transporte e bens industriais, entre outros setores.

De acordo com o site do fundo, até o momento a B Capital investiu em 19 startups. Entre os que já receberam aportes está a startup de patinetes elétricos Bird, a empresa de seguros e CXA, a fintech indiana Mswipe e a companhia de logística NinjaVan.

A empresa de capital de risco fica em Cingapura, local onde o brasileiro mora desde que renunciou à cidadania americana, em 2011. A empresa, no entanto, aceita investidores de todas as partes do mundo e tem um escritório estratégico em São Francisco.

Saverin ficou famoso mundialmente por ser um dos fundadores do Facebook, responsável pela tecnologia que deu início na plataforma. Depois de um acordo milionário com Mark Zuckerberg, o brasileiro entrou no mercado de investimentos. Além da B Capital, Saverin também é dono da Velos, um fundo de investimento familiar.